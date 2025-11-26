В Подмосковье стартовало благоустройство Коробовского лесопарка

Стартовал первый этап благоустройства Коробовского лесопарка Ленинского городского округа — одной из крупнейших природных территорий юга Подмосковья. Масштабный проект важен для всех жителей Московской области и особенно полезен для новоселов жилых комплексов группы «Самолет» — «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Богдановский Лес», расположенных рядом с лесопарком, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

На территории в 796 гектаров, уже начаты подготовительные работы. В ближайший год здесь создадут удобную дорожно-тропиночную сеть, которая объединит жилые микрорайоны и предоставит комфортное рекреационное пространство для пешеходов, велосипедистов и лыжников.

В лесопарке появятся многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зонами проката, велопарковками и зонами отдыха. Проложат вело-маршруты и экологические тропы с настилами из лиственницы, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и площадки для выгула собак. Важным аспектом является сохранение природной среды: вдоль маршрутов разместят информационные стенды о флоре и фауне, включая редкие виды из Красной книги Московской области.

Для безопасного перехода через инженерные коммуникации Южно-Лыткаринской Автодороги, пересекающей парк, предусмотрен экодук. Тоннель будет проходить под магистралью, и им смогут пользоваться как люди, так и животные, населяющие лес.

Реализация проекта — совместная инициатива администрации Ленинского городского округа и девелоперской группы «Самолет», направленная на создание экологичного, удобного и красивого общественного пространства, способного объединить зеленые зоны и жилые кварталы. Проект включен вГосударственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Первый этап благоустройства планируют завершить к октябрю 2026 года, а в последующие годы развивать дополнительные маршруты и инфраструктуру, например, лыжни, что сделает Коробовский лесопарк важным общественным центром не только для местных жителей, но и для всего Подмосковья.

Таким образом, благоустройство лесопарка отвечает потребностям растущего региона, обеспечивая природное пространство для активного и спокойного отдыха, и улучшая качество жизни жителей кварталов от группы «Самолет», так и всех соседних жилых комплексах.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.