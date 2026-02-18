В Подмосковье стартовали обучающие семинары для подрядчиков капремонта
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В преддверии начала строительных работ Фонд капитального ремонта запустил серию обучающих семинаров для подрядных организаций. Первая встреча была посвящена ремонту скатных крыш — одному из самых актуальных и сложных видов работ в региональной программе, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Участие в вебинаре приняли представители более 100 компаний, которые работают на территории региона. Главная задача таких встреч — выйти на единые стандарты качества.
Отдельный акцент сделан на формировании общего понимания технических требований у всех участников процесса — от проектировщиков до рабочих на объекте.
Что разобрали на семинаре:
- актуальные требования к ремонту скатных крыш и обязательные стандарты для материалов.
- ключевые точки приемки работ и типовые решения, позволяющие избежать ошибок на этапе монтажа.
- пояснения по применению регламентов с разбором сложных ситуаций.
Также подробно рассмотрели как грамотное следование техполитике влияет на итоговый результат:
- увеличение срока службы кровельных конструкций;
- снижение теплопотерь и поддержание микроклимата в помещениях;
- исключение лишних расходов на исправление недочетов после сдачи объекта.
Семинары охватят все ключевые разделы технической политики. На них участники отработают типовые решения на основе действующих стандартов и углубят знания нормативных требований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.