сегодня в 10:35

В Подмосковье стартовали обучающие семинары для подрядчиков капремонта

В преддверии начала строительных работ Фонд капитального ремонта запустил серию обучающих семинаров для подрядных организаций. Первая встреча была посвящена ремонту скатных крыш — одному из самых актуальных и сложных видов работ в региональной программе, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Участие в вебинаре приняли представители более 100 компаний, которые работают на территории региона. Главная задача таких встреч — выйти на единые стандарты качества.

Отдельный акцент сделан на формировании общего понимания технических требований у всех участников процесса — от проектировщиков до рабочих на объекте.

Что разобрали на семинаре:

актуальные требования к ремонту скатных крыш и обязательные стандарты для материалов.

ключевые точки приемки работ и типовые решения, позволяющие избежать ошибок на этапе монтажа.

пояснения по применению регламентов с разбором сложных ситуаций.

Также подробно рассмотрели как грамотное следование техполитике влияет на итоговый результат:

увеличение срока службы кровельных конструкций;

снижение теплопотерь и поддержание микроклимата в помещениях;

исключение лишних расходов на исправление недочетов после сдачи объекта.

Семинары охватят все ключевые разделы технической политики. На них участники отработают типовые решения на основе действующих стандартов и углубят знания нормативных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.