В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025»
Фото - © Мособлархитектура
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области начал прием заявок на ежегодный архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025». Конкурс призван отметить самые интересные, современные и гармоничные архитектурные решения, формирующие облик региона, выполненные за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Ежегодно в конкурсе участвуют архитекторы, проектные бюро, девелоперы и специалисты в области градостроительства. В этом году жюри вновь оценит проекты, уже реализованные или находящиеся в стадии воплощения на территории Московской области.
Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку могут как индивидуальные архитекторы, так и творческие коллективы и организации. Один участник вправе представить несколько проектов — на каждую работу оформляется отдельная заявка. Для участия в конкурсе проект должен получить положительный результат рассмотрения на Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области или Рабочей группе и/или получить свидетельство/распоряжение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.
В 2025 году конкурс проводится в двух разделах «Проект» и «Реализация».
Номинации раздела «Проект»:
- Объект социальной инфраструктуры (проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, культовые сооружения);
- Объект общественного назначения (административные здания, гостиницы, объекты торговли, общественного питания);
- Многоэтажная жилая застройка;
- Среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка;
- Объекты промышленного назначения (промышленные здания, логистические центры, паркинги, инфраструктурные объекты);
- Объект сохранения и развития (объекты и проекты реставрации и воссоздания с последующим приспособлением для современного использования).
Номинации раздела «Реализация»:
- Объект жилого назначения;
- Объект нежилого назначения.
«В этом году в конкурсе «Лучший проект Подмосковья» появилось два раздела «Проект» и «Реализация» и новая номинация для объектов и проектов, которые реставрируются, воссоздаются и используются уже сегодня. В области есть замечательные примеры приспособления зданий под музеи и культурные пространства, общественные и деловые центры и другие. Эти проекты, являющиеся неотъемлемым элементом культурного кода территории, вновь вовлекаются в жизнь города», — говорит Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области. Она также отметила важнейшую роль профессиональных мероприятий в повышении качества проектирования и демонстрации прогрессивных решений.
«Конкурс «Лучший проект Подмосковья» стал важной площадкой для обмена опытом и признания достижений архитекторов региона. Он способствует развитию архитектурной культуры, внедрению передовых подходов в проектировании и созданию комфортной среды для жителей. Архивы наших архитектурных конкурсов становятся ценным банком творческих идей и лучших практик», — сказала Александра Кузьмина.
Подать заявку, а также ознакомиться с требованиями и подробными условиями участия в конкурсе можно на его официальном сайте: arhmo.ru.
Проекты будут оцениваться профессиональным жюри, в состав которого войдут ведущие архитекторы, представители органов власти и экспертного сообщества.
Прием заявок продлится до 30 ноября 2025 года. После технической экспертизы конкурсные материалы поступят на рассмотрение жюри, а имена победителей объявят 12 декабря 2025 на церемонии награждения, в рамках программы III Архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.