Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области начал прием заявок на ежегодный архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025». Конкурс призван отметить самые интересные, современные и гармоничные архитектурные решения, формирующие облик региона, выполненные за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ежегодно в конкурсе участвуют архитекторы, проектные бюро, девелоперы и специалисты в области градостроительства. В этом году жюри вновь оценит проекты, уже реализованные или находящиеся в стадии воплощения на территории Московской области.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку могут как индивидуальные архитекторы, так и творческие коллективы и организации. Один участник вправе представить несколько проектов — на каждую работу оформляется отдельная заявка. Для участия в конкурсе проект должен получить положительный результат рассмотрения на Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области или Рабочей группе и/или получить свидетельство/распоряжение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

В 2025 году конкурс проводится в двух разделах «Проект» и «Реализация».

Номинации раздела «Проект»:

Объект социальной инфраструктуры (проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, культовые сооружения);

Объект общественного назначения (административные здания, гостиницы, объекты торговли, общественного питания);

Многоэтажная жилая застройка;

Среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка;

Объекты промышленного назначения (промышленные здания, логистические центры, паркинги, инфраструктурные объекты);

Объект сохранения и развития (объекты и проекты реставрации и воссоздания с последующим приспособлением для современного использования).

Номинации раздела «Реализация»:

Объект жилого назначения;

Объект нежилого назначения.

«В этом году в конкурсе «Лучший проект Подмосковья» появилось два раздела «Проект» и «Реализация» и новая номинация для объектов и проектов, которые реставрируются, воссоздаются и используются уже сегодня. В области есть замечательные примеры приспособления зданий под музеи и культурные пространства, общественные и деловые центры и другие. Эти проекты, являющиеся неотъемлемым элементом культурного кода территории, вновь вовлекаются в жизнь города», — говорит Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области. Она также отметила важнейшую роль профессиональных мероприятий в повышении качества проектирования и демонстрации прогрессивных решений.

«Конкурс «Лучший проект Подмосковья» стал важной площадкой для обмена опытом и признания достижений архитекторов региона. Он способствует развитию архитектурной культуры, внедрению передовых подходов в проектировании и созданию комфортной среды для жителей. Архивы наших архитектурных конкурсов становятся ценным банком творческих идей и лучших практик», — сказала Александра Кузьмина.

Подать заявку, а также ознакомиться с требованиями и подробными условиями участия в конкурсе можно на его официальном сайте: arhmo.ru.

Проекты будут оцениваться профессиональным жюри, в состав которого войдут ведущие архитекторы, представители органов власти и экспертного сообщества.

Прием заявок продлится до 30 ноября 2025 года. После технической экспертизы конкурсные материалы поступят на рассмотрение жюри, а имена победителей объявят 12 декабря 2025 на церемонии награждения, в рамках программы III Архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.