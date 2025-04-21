В Москве в день местного самоуправления открылся II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России». Это масштабное событие стало объединяющей площадкой для тех, кто ежедневно трудится ради развития своего города, района или поселения. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Около 4 тысяч участников из 89 регионов страны собрались на территории национального центра «Россия», чтобы обсудить насущные вопросы муниципального развития. В форуме принимают участие представители муниципалитетов, власти различных уровней, общественных организаций и экспертного сообщества.

С начала года в 16-ти субъектах Российской Федерации прошли Региональные дни, где обсуждали широкий спектр тем — от качества городской среды и транспортной доступности до цифровых решений и выстраивания эффективного диалога с жителями. Результаты этих встреч сформировали основу основной повестки Форума. II Всероссийский муниципальный форум проводится ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель — развитие и поддержка местного самоуправления. Организатор мероприятия — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при участии администрации президента РФ. Программа форума в этом году стала еще насыщеннее.

Впервые пройдут Муниципальный фестиваль культур «Сердце Родины» Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, к которому присоединятся и мэры из других стран. Особое внимание привлекает премия «Служение», которая будет вручена уже во второй раз. В этом году на участие подано свыше 41 тысячи заявок из разных уголков страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.