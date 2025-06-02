В Подмосковье становятся популярными мультиформатные проекты и большие квартиры

30 мая в Центральном доме архитектора состоялся IX форум проектировщиков Московской области. Организаторами мероприятия выступила Мособлархитектура при поддержке Союза архитекторов России и Ассоциации проектировщиков Подмосковья. Форум посетило более 400 представителей отрасли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В 2025 году темой форума проектировщиков Московской области стало изменение масштаба. Участники пленарной сессии вместе с главным архитектором региона, Александрой Кузьминой обсудили комплексное развитие территорий и возможность создания жилых районов нового уровня в Подмосковье на примере проекта компании MR Group в Одинцовском городском округе.

Проект не имеет аналогов. В ближайшем будущем в Московской области будет создан жилой комплекс с архитектурой мирового уровня, уникальными общественными пространствами и развитой инфраструктурой, особенностью которой станет масштабный спорткомплекс, настоящий Дворец спорта. Мультиформатная застройка представлена коттеджами, таунхаусами и многоквартирными домами.

«Проект демонстрирует комплексное и сбалансированное развитие территории и новую важную тенденцию в области жилищного строительства — мультиформатную застройку, в которой представлены дома с большими квартирами, а также малоэтажная и индивидуальная жилая застройка. Создается качественная инфраструктура и все условия для формирования крепких многодетных семей», — подчеркнула Кузьмина.

«Нам кажется, что масштабные комплексные проекты, предназначенные для больших семей, семей с детьми — это перспективное направление. Чем больше квартира, тем больше возможностей для увеличения семьи. И именно в Московской области есть все возможности для создания проектов с большими квартирами — 100-150 кв. м. Потребность в таких квартирах огромная. Уверен, что многие москвичи будут готовы переехать за город, если в жилом комплексе в природном окружении будет создана максимально полная инфраструктура, включающая в шаговой доступности самые современные объекты образования, спорта», — рассказал директор по девелопменту — управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец.

Кузьмина также отметила, что при разработке данного проекта его создатели продемонстрировали командную работу и готовность заглянуть за рамки своей территории, расширяя границы для формирования комплексной комфортной среды. Это убедительный подход на стадии среднего масштаба градостроительства, когда создаются новые города. Только так можно двигаться вперед.

Важной частью деловой программы форума стало обсуждение современных функций общественных пространств, актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования, а также цифровых технологий в градостроительном проектировании.

Мособлархитектура анонсировала пилотный проект, в рамках которого будет внедрен новый формат цифровых градостроительных документов. Инновации позволят упростить и ускорить оформление градостроительных документов для застройщиков, что будет способствовать сокращению строительно-инвестиционного цикла. По признанию экспертов, алгоритмические модели могут в дальнейшем интегрироваться с искусственным интеллектом, что позволит выйти на новый уровень разработки градостроительных документов.

В рамках форума была организовано посещение выставки «Рождение масштаба» Национального центра «Россия». В состав делегации от Подмосковья вошли представители комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, Союза архитекторов России, Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, Ассоциации проектировщиков Московской области.

Погружение в историю архитектуры для гостей провел главный куратор выставки «Рождение масштаба» Андрей Чернихов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.