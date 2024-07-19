В Подмосковье создадут новый животноводческий комплекс

В юго-западной части Подмосковья начинается реализация проекта по созданию молочно-товарной фермы ООО «Русский буйвол» на 1 199 голов крупного рогатого скота. Планируемый объем инвестиций составит 1,9 млрд рублей, будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тыс. тонн молока в год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По информации министерства имущественных отношений Московской области, на земельных участках, предоставленных в аренду без торгов, инвестор планирует реализацию нового инвестиционного проекта после того, как будет пройдена процедура заключения соглашения. Запланировано дополнительное привлечение инвестиций в размере 518 млн рублей. Будет построен мясной животноводческий комплекс на 700 голов крупного рогатого скота с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции. Это предприятие полного цикла производства с применением эффективных экологических способов содержания животных.

В рамках проекта будет создано не менее 30 рабочих мест. В год планируется выпускать 250 тонн мясной продукции. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на третий квартал 2027 г. и уже в четвертом квартале 2027 года — выход на проектную мощность.

Животноводческий комплекс предполагает наличие отдельных выгульных площадок для раздельного содержания разновозрастных животных с подогреваемыми поилками, кормовые столы, навесы для содержания стельных коров и коров с телятами в холодное время года. Также будут созданы весовой и санитарный пункты, общие площадки и инженерные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.