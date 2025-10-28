В Подмосковье создадут имитационную градостроительную модель в «цифре»

Новая имитационная градостроительная модель совместит существующие библиотеки данных региональной геоинформационной системы (РГИС) и системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и позволит достигнуть качественно нового уровня градостроительного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на 2-м Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии.

Александра Кузьмина: Подмосковье — активный в градостроительном плане регион. Ежегодно одновременно со строительством объектов инфрастраструктуры вводятся миллионы квадратных метров жилой недвижимости. Для обеспечения качества планируемой застройки требуются эффективные инструменты градостроительного регулирования и современные цифровые решения. Создание имитационной градмодели позволит достичь качественно нового уровня градрегулирования, а в конечном итоге — проектирования и застройки городской среды.

Цифровизация отрасли стала одной из самых актуальных тем деловой программы Форума. Опыт Московской области вызвал большой интерес у профессионального сообщества.

В 2016 году был создан градостроительный банк данных всей территории Московской области — информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая объединила разрозненные архивы муниципалитетов в единую цифровую платформу.

В последующие годы Московская область активно развивала цифровые сервисы. Все услуги, связанные с землей и стройкой, были переведены в электронный вид. Одним из ключевых достижений стало создание Геопортала Подмосковья в 2019 году на базе Региональной геоинформационной системы, предоставляющий гражданам и бизнесу открытый доступ к актуальным пространственным данным об объектах. Удобные бесплатные онлайн-сервисы Геопортала пользуются огромной популярностью у жителей и профессионалов отрасли.

Например, сервис «Градпроработка онлайн» позволяет получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. Калькуляторы расчета парковочных мест, элементов благоустройства оптимизируют трудозатраты и сокращают сроки проектирования объектов капитального строительства.

Геопортал сегодня — это 4,84 млн просмотров ежегодно и свыше 13 тыс. просмотров в день, более 2 млн просмотров раздела «Градпроработка».

