В Подмосковье сокращают число необоснованных отказов в разрешениях на стройку

В Подмосковье ведут работу, направленную на то, чтобы не было необоснованных отказов в разрешениях на строительство (РС). Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с членами подмосковного правительства и главами округов.

Мы считаем своим долгом еще сократить отказы в выдаче РСС с 70 до 10%. Это масштабная и амбициозная задача, она достижима. Артур Гарибян Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве

По словам Гарибяна, также планируют сократить срок выхода на стройку с 12 до 6 месяцев. У работы есть результат, потому что в большинстве муниципалитетов 80% обращений за РС заканчивается его выдачей.

Понятно, что нам нужно работать в цифре, создать единую цифровую среду для стандартизации работы как органами местного самоуправления, так и региона. Артур Гарибян Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве

Министр также рассказал, что также нужно стремиться привлечь рекордное число инвестиций и создать новые рабочие места в области.

Ранее Воробьев заявлял, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.