В Подмосковье собрали более 80 тонн отслужившей техники

С начала сентября на территории Московской области стартовал очередной этап экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования. За это время было собрано свыше 80 тонн использованной электронной техники, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В сентябре и октябре к программе утилизации электроники присоединились 24 округа Подмосковья. За это время участники собрали более 80 тонн ненужной техники. Подобные мероприятия важны, потому что они учат население правильному обращению с отходами, формируют ответственное отношение к потреблению и показывают, что старая техника может обрести вторую жизнь, а не стать обычным мусором», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Жители активно приносили старые телевизоры, компьютеры, телефоны и бытовую технику, осознавая важность правильной утилизации электронных отходов. Компании также подключились к процессу, направляя устаревшее офисное оборудование на переработку. Региональные ведомства, включая Минимущества, в рамках второго этапа передали на переработку уже более 2,5 тонн электронного оборудования и техники.

Проект является ярким примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и общественности в деле защиты окружающей среды. Программа продолжает свою работу, привлекая новых участников и расширяя географию охвата, способствуя созданию экологически устойчивого будущего для будущих поколений.

Собранные отходы электронного и электрического оборудования, утратившее потребительские свойства, утилизируются на собственных производственных мощностях Фонда рационального природопользования в Люберцах. Переработанные электронные компоненты используются повторно, сокращая потребление природных ресурсов и снижая негативное воздействие на природу.

Акции в ноябре пройдут в Подольске, Наро-Фоминске, Молодежном, Одинцове, Власихе, Краснознаменске, Рузе, Можайске, Шаховской, Волоколамске, Лотошино, Щелково, Фрязино, Ивантеевке, Истре и Восходе. С графиком вывоза в 2025 году можно ознакомиться на официальном сайте Фонда природопользования по ссылке https://eko-fond.ru/electronics/schedule/#city-12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.