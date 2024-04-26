В Подмосковье снесли 334 объекта незавершенного строительства за I квартал года

В Московской области продолжается непрерывная работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Недостроенные, аварийные и самовольные постройки существенно ухудшают облик городов и несут угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ликвидация таких объектов — важный и масштабный блок работы Мособлархитектуры, других профильных ведомств и муниципальных образований региона.

«В первом квартале 2024 года совместными усилиями удалось добиться значительных успехов — было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям, 90 объектов (27%) снесено. Дострой и приведение в соответствие объектов — всегда в приоритете. Например, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест и положительно влияет на облик городов региона», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Значительных результатов по ликвидации проблемных объектов в 1 квартале 2024 года, в том числе посредством достроя или сноса, удалось достичь в городских округах Химки — (52 объекта), Раменский округ — (22 объекта), Мытищи — 20, Дмитровский — 18, Ступино — 17.

Также он отметил, что большую долю объектов, по которым была проведена работа в первые три месяца текущего года, составили самовольно возведенные строения — 62% от общего количества.

Самострои могут представлять серьезную угрозу, в связи с тем, что возводятся без соответствующей документации, без надзора и экспертиз, могут быть опасными: возможно обрушение конструкций здания, небезопасное нахождение на территории таких объектов.

«Всего в Московской области за шесть лет работы в этом направлении ликвидировано почти 6,6 тыс. объектов. В планах еще 3,6 тыс. объектов, по которым мы продолжаем необходимые мероприятия для достроя, приведения в соответствие или сноса. Жители региона также принимают участие в выявлении проблемных сооружений посредством портала «Добродел». С помощью активистов дополнительно выявлено 1 417 объектов, из которых 51% уже ликвидирован. На портале есть специальный раздел-категория, куда можно направить сообщение о недостроенном, самовольном или аварийном объекте», — добавил Гордиенко.

Благодаря ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных сооружений городская среда Подмосковья становится более комфортной, визуальное восприятие городов улучшается, неиспользуемые земельные участки вовлекаются в хозяйственную деятельность, на освобожденных территориях в дальнейшем могут появиться новые рабочие места, социально значимые объекты, в том числе общественные территории — парки и скверы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.