В Подмосковье снесли 203 аварийных незавершенных объекта в 2024 году

В городских округах Московской области продолжается активная работа по ликвидации муниципальных объектов незавершенного строительства, которые находятся в аварийном состоянии. Органами местного самоуправления было ликвидировано 203 строения. Из них: 174 снесено, 5 приведено в нормативное состояние и 27 с целью восстановления вовлечено в хозяйственный оборот, в том числе в порядке приватизации, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений региона.

В планах на 2025–2026 гг. решить судьбу еще 414 объектов, по каждому из них муниципальными образованиями проведен анализ и созданы цифровые дорожные карты.

264 объекта незавершевнного строительства планируется снести, 53 — привести в нормативное состояние и 94 объекта — вовлечь в хозяйственный оборот, часть из которых предложат бизнесу в качестве меры поддержки по региональной программе «Недвижимость за 1 рубль».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.