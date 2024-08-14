В Подмосковье смогут изъять земельный участок за неиспользование по назначению
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Участок в населенном пункте должен быть пригоден для использования по целевому назначению и соответствовать виду разрешенного использования. Так, участок, не соответствующий нормам, необходимо освоить за 3 года. У нарушивших требования собственность могут изъять. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На прошлой неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон № 307-ФЗ с поправками в Земельный кодекс и в закон о ведении садоводства. Поправки разрешают изымать участки за «неиспользование по назначению» после трех лет владения. Сейчас это распространяется только на участки сельхозназначения.
«К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что в Московской области большое количество заброшенных земельных участков, заросшие, с разрушенными строениями или недостроями. Кто-то приобрел, кто-то получил по наследству и т. д. Новый закон, который вступит в силу 1 марта 2025 года, позволит в корне исправить ситуацию, цель вполне понятная — получил, приобрел участок — используй. И еще: принятый закон дает право правительству устанавливать признаки неиспользования участков, они уже разработаны Росреестром. Но пока это проект документа, он еще может быть скорректирован до принятия», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Специалисты Росреестра сформировали список признаков неиспользуемых земель, в правительстве готовятся закрепить их законодательно. Итак, какие участки будут считать неиспользуемыми.
Земли без капитальных построек:
— 3 года и более землю не используют согласно правовому режиму;
— от 50% площади замусорены или заросли сорняками выше 1 м + 1 год и более собственник не чистит участок.
Частные хозяйства с капитальными постройками:
— захламление участка (мусор, сорняки);
— 3 года и более на земле не выращивают сельскохозяйственные культуры.
Земли с капитальными постройками:
— 5 лет и более здание не использовали по назначению;
— 5 лет и более не делали ремонт + разрушены/повреждены крыша, стены и другие конструктивные элементы постройки.
Чтобы освоить участок, будет необходимо:
1. Избавиться от сорняков и мусора
2. Осушить заболоченные зоны
3. Понизить уровень грунтовых вод сырого участка
4. Увлажнить пересохший участок
5. Разработать, уплотнить и укрепить грунт
6. Выполнить вертикальную планировку участка
7. Восстановить качество и плодородие земли
Действующее законодательство предусматривает административную ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества (ст. 8.8 КоАП). За такое нарушение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.