В Подмосковье смогут изъять земельный участок за неиспользование по назначению

Участок в населенном пункте должен быть пригоден для использования по целевому назначению и соответствовать виду разрешенного использования. Так, участок, не соответствующий нормам, необходимо освоить за 3 года. У нарушивших требования собственность могут изъять. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На прошлой неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон № 307-ФЗ с поправками в Земельный кодекс и в закон о ведении садоводства. Поправки разрешают изымать участки за «неиспользование по назначению» после трех лет владения. Сейчас это распространяется только на участки сельхозназначения.

«К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что в Московской области большое количество заброшенных земельных участков, заросшие, с разрушенными строениями или недостроями. Кто-то приобрел, кто-то получил по наследству и т. д. Новый закон, который вступит в силу 1 марта 2025 года, позволит в корне исправить ситуацию, цель вполне понятная — получил, приобрел участок — используй. И еще: принятый закон дает право правительству устанавливать признаки неиспользования участков, они уже разработаны Росреестром. Но пока это проект документа, он еще может быть скорректирован до принятия», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Специалисты Росреестра сформировали список признаков неиспользуемых земель, в правительстве готовятся закрепить их законодательно. Итак, какие участки будут считать неиспользуемыми.

Земли без капитальных построек:

— 3 года и более землю не используют согласно правовому режиму;

— от 50% площади замусорены или заросли сорняками выше 1 м + 1 год и более собственник не чистит участок.

Частные хозяйства с капитальными постройками:

— захламление участка (мусор, сорняки);

— 3 года и более на земле не выращивают сельскохозяйственные культуры.

Земли с капитальными постройками:

— 5 лет и более здание не использовали по назначению;

— 5 лет и более не делали ремонт + разрушены/повреждены крыша, стены и другие конструктивные элементы постройки.

Чтобы освоить участок, будет необходимо:

1. Избавиться от сорняков и мусора

2. Осушить заболоченные зоны

3. Понизить уровень грунтовых вод сырого участка

4. Увлажнить пересохший участок

5. Разработать, уплотнить и укрепить грунт

6. Выполнить вертикальную планировку участка

7. Восстановить качество и плодородие земли

Действующее законодательство предусматривает административную ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества (ст. 8.8 КоАП). За такое нарушение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.