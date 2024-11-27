В Подмосковье с помощью беспилотников обследовано свыше 1,4 тыс га земли

Управление Росреестра по Московской области продолжает активную работу по использованию беспилотников на территории Подмосковья для обновления картографического материала, наполнения единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями, а также выявления и исправления реестровых ошибок, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Реализация государственной программы НСПД — одно из важнейших направлений деятельности Росреестра по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Земельные инспекторы управления Росреестра по Московской области постоянно проводят мероприятия обеспечивающие соблюдение земельного законодательства и наполнение сведений единого государственного реестра недвижимости актуальными данными.

Таким образом, за 2024 год на территории Московской области с помощью беспилотников обследовано 1 611 земельных участков общей площадью 1 413 гектаров. Площадь выявленных нарушений требований земельного законодательства составила 3,27 га.

Работы с применением БПЛА являются безопасными для окружающих, проводятся квалифицированными сотрудниками, прошедшими профессиональную подготовку по работе с оборудованием, получив заблаговременно разрешения от уполномоченных органов на осуществление вылета над необходимой территорией в регионе.

Все полеты проводятся с соблюдением требований использования воздушного пространства.

«Росреестр выполняет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению. Наполнение ЕГРН актуальными сведениями позволит повысить эффективность использования территорий, а также инвестиционную привлекательность региона, поможет принимать объективные управленческие решения, что позволит комплексно подходить к вопросам проектирования и строительства новых объектов недвижимости», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.