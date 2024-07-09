В Подмосковье с начала года обследовано 204 геодезических пунктов

В Московской области за полгода Росреестром обследовано состояние 204 геодезических пунктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

На территории Московской области расположено более 2 200 пунктов государственных сетей. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» за 1 полугодие 2024 года управлением:

1) обследовано состояние 204 геодезических пунктов Московской области;

2) внесены сведения в ЕГРН о 33 границах охранных зон геодезических пунктов Московской области.

«Государственные геодезические сети играют ключевую роль в реализации национальной программы «Национальная система пространственных данных». В 2024 году управление уделяет особое внимание обследованию и внесению в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о границах охранных зон пунктов государственных сетей. Это одна из главных задач в области геодезии и картографии, стоящих перед управлением в текущем году», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.