В Подмосковье с 2025 года поднимется аренда за землю в собственности региона

В Подмосковье увеличат арендную плату за земельные участки в собственности региона. С 2025 года она вырастет на 4% с поправкой на ожидаемый уровень инфляции.

На 98-м заседании Московской областной думы принят закон об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона, или государственная собственность, которые не разграничены на территории региона, передает корреспондент РИАМО.

«Базовые размеры арендной платы на очередной финансовый год используются при разработке прогноза консолидированного бюджета и проекта закона Московской области о бюджете региона на очередной финансовый год и плановый период», — пояснил зампредседателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.