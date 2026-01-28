В Подмосковье с 1 февраля 2026 года изменятся правила кадастрового учета недвижимости

С 1 февраля 2026 года в Подмосковье вступают в силу новые требования к оформлению технической документации при регистрации недвижимости в рамках «дачной амнистии». Теперь для кадастрового учета потребуется указывать адрес объекта и его FIASID, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Росреестр с 1 февраля 2026 года вводит новые правила оформления технической и межевой документации для регистрации недвижимости по программе «дачной амнистии». Согласно приказу Росреестра, в документах обязательно должны быть указан адрес объекта, зарегистрированный в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) или Государственном адресном реестре (ГАР), а также уникальный идентификатор FIASID. Без этих данных документы на кадастровый учет приниматься не будут.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил, что если у объекта нет адреса, собственнику необходимо получить его через региональный портал госуслуг. В противном случае регистрация права собственности будет приостановлена до устранения несоответствий.

Кадастровый инженер обязан проверить наличие адреса земельного участка и объекта капитального строительства. При отсутствии адреса собственник должен обратиться за его присвоением через портал госуслуг. После получения решения администрации и выписки из ГАР с присвоенным адресом, эти данные необходимо внести в технический или межевой план. Только после этого документы можно подать в Росреестр для кадастрового учета.

Проверить наличие адреса можно на официальном сайте. Подробная информация о регистрации недвижимости, способах подачи документов и размере госпошлины размещена на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.