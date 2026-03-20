В Подмосковье Роскадастр проведет кадастровые работы в 16 округах

Комплексные кадастровые работы за счет федерального бюджета стартовали в 16 округах Подмосковья. В 2025 году в России вступил в силу новый порядок их проведения, теперь работы выполняет Роскадастр, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году начал действовать федеральный закон, изменивший механизм проведения комплексных кадастровых работ. Теперь их выполняет ППК «Роскадастр» за счет средств федерального бюджета.

Филиал Роскадастра по Московской области приступил к реализации проекта на территории 16 городских и муниципальных округов. В этом году работы охватят 248 кадастровых кварталов в Талдомском, Дмитровском, Истре, Солнечногорске, Богородском, Павлово-Посадском, Можайском, Рузском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Воскресенске, Серпухове, Ступине, Коломне, Луховицах и Серебряных Прудах.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что специалисты проведут полевые обследования, замеры и сбор данных по объектам недвижимости. Затем сведения проанализируют для выявления пересечений и неточностей границ.

После этого состоятся заседания согласительных комиссий с участием собственников, где обсудят спорные вопросы. Итогом станет утверждение карты-плана территории и внесение обновленных данных в ЕГРН.

Перечень кадастровых кварталов опубликован на сайте министерства. Собственники могут заранее ознакомиться с графиком и при необходимости принять участие в согласительных процедурах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.