В Подмосковье реализуют земельные участки под строительство жилья. ДОМ.РФ в мае–июне проведет аукционы по реализации неиспользуемой федеральной недвижимости в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В поселке Абрамцево на торги выставлен имущественный комплекс, включающий в себя участок площадью 0,04 га и здание площадью 106,1 кв. метров. Лот предназначен под индивидуальное жилищное строительство. Недвижимость находится на территории поселка Академиков, в 10 км от Сергиева Посада.

В ближайшем окружении — индивидуальные жилые дома и лесной массив. Неподалеку находится музей-заповедник «Абрамцево». Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта — 1,52 км, до МКАД — около 57 км.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 мая. Торги состоятся 31 мая. Начальная цена лота составляет 1,41 млн рублей.

В деревне Высоково инвесторам предлагаются земельные участки общей площадью 47,97 га под малоэтажное жилищное строительство общей площадью более 390 тыс. кв. метров. Участки расположены в юго-западной части Высоково. Ближайшее окружение представлено лесным массивом, зоной индивидуальной жилой застройки, незастроенной территорией. В 1,5 км от них пролегает Ярославское шоссе (трасса М-8). Расстояние до МКАД составляет около 50 км.

Прием заявок на участие в торгах завершается 17 июня. Аукцион пройдет 21 июня. Начальная цена лота — 403,43 млн рублей.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в марте 2024 года за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в Пушкине. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.