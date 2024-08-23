В Подмосковье реализуют площадки под склад и производство

В Подмосковье на торгах реализуют имущественный комплекс в рабочем поселке Нахабино (округ Красногорск) и участок под производство неподалеку от Воскресенска, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Заявки на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса в Нахабине принимаются до 16 сентября. В составе лота: участок 0,06 га и здание площадью 302 кв. м. Недвижимость подойдет под размещение мини-маркета, объекта бытового обслуживания или склада.

Комплекс находится на территории компактной промзоны (автобазы) по адресу: ул. Лагерная, дом № 20. Ранее здесь располагался магазин «Автозапчасти».

Среди других резидентов промзоны — автосервисы, ремонт катеров, автомойка и магазины стройматериалов. Окружение представлено также частными домами, гаражами и лесопосадками. В 300 м проходит железная дорога. До станции МЦД-2 «Нахабино» — 2,2 км. Железнодорожная станция Малиновка (г. Дедовск) расположена на удалении 1,4 км. Расстояние до МКАД составляет 17,5 км. Аукцион состоится 20 сентября. Начальная цена лота — 11,37 млн рублей.

В Воскресенске ДОМ.РФ выставил на торги участок площадью 38,53 га под строительство производства. Земля находится на северо-востоке райцентра (кв. 44, 50 Хорловского лесничества Виноградовского опытного лесного хозяйства). Окружение представлено карьерным прудом, производственными площадками и незастроенными территориями. Рядом проходят железнодорожные пути. Ближайшая остановка общественного транспорта «Гора» — на расстоянии менее 1 км, до железнодорожной станции Воскресенск — 6 км, до ЦКАД — 62 км, до МКАД — 90 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 октября. Аукцион состоится 10 октября. Начальная цена лота — 233,84 млн рублей.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в июне за 236,35 млн рублей был продан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства.

В марте за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино.

В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.