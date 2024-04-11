В Подмосковье реализован на торгах самый бюджетный участок за 33 тыс рублей

С 1 по 5 апреля 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Талдомском городском округе. Земельный участок расположен в деревне Кузнецово и подходит под строительство дома, передает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Стартовая цена за 5 соток земли в аренду для индивидуального жилищного строительства начиналась от 16 тысяч рублей в год, но в процессе торгов годовая арендная ставка увеличилась на 16,8 тысячи рублей и составила почти 33 тысячи рублей в год. В аукционе принимало участие 5 претендентов.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.