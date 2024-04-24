В Подмосковье реализовали на торгах помещение всего за 22 тыс рублей

С 15 по 19 апреля на торгах был реализован самый бюджетный лот в Дмитровском округе. Помещение площадью 65,2 кв. метров расположено в р. п. Деденево и предназначено для размещения организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации и обслуживанию жилищного фонда, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Стартовая цена начиналась от 21 тыс. рублей в год, но в процессе торгов годовая арендная плата увеличилась всего на 1 тыс. рублей и составила 22 тыс. рублей в год. В аукционе принимало участие 2 претендента.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.