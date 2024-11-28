сегодня в 13:54

В Подмосковье разработан новый функционал по обоснованию НМЦК

Мособлконтроль разработал новый функционал по обоснованию НМЦК (начальной максимальной цены контракта) в сфере капитального ремонта, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь заказчики могут использовать проектно-сметный метод для определения и обоснования НМЦК при проведении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства.

При определении НМЦК учитываются объемы и стоимость работ и услуг, определенные заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией по объекту закупки.

Расчет НМЦК производится на основе сметной стоимости строительства с применением индексов цен и дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

Новый функционал позволяет повысить прозрачность и эффективность процесса закупок в сфере капитального ремонта, обеспечивает соблюдение законодательства и защиту интересов участников рынка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.