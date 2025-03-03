В Подмосковье разъяснили новые требования к отделке квартир по ДДУ

В России в конце 2024 года приняли закон, разрешающий застройщикам использовать собственные стандарты отделки квартир вместо технических регламентов. Документ устанавливает, что требования к отделке не могут быть ниже минимума, установленного Минстроем, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Согласно опубликованному на портале нормативных актов проекту приказа Минстроя, оштукатуренные стены, например, не должны отклоняться более чем на 8 миллиметров при высоте потолков до 3 метров и более чем на 12 миллиметров при высоте помещений от 3 до 6 метров.

Полосы, пятна, потеки, брызги при окраске поверхностей допускаются при их неразличимости на общем фоне с расстояния 2 метров «при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом». При таких же условиях допускается расхождение стыков полотен обоев.

Зазоры, между элементами инженерной и паркетной доски, паркетными щитами, согласно требованиям Минстроя, должны составлять не более 0,5 миллиметра, а зазоры между смежными планками штучного паркета и элементами ламинированных напольных покрытий — не более 0,2 миллиметра.

Также не допускаются видимые с 2 метров зазоры между плинтусами и покрытием пола или стен при естественном освещении или искусственном освещении, предусмотренным проектом.

Ссылка на приказ Минстроя РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.