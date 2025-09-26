В Подмосковье расторгнуто 102 договора аренды земель из-за неисполнения условий

В нынешнем году в Подмосковье расторгнуто 102 договора аренды земельных участков общей площадью 1 488,34 га, в отношении которых выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных условий. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Основные причины расторжения связаны с нарушением условий пользования участком арендатором. Основанием является длительное неиспользование или использование земельного участка не по целевому назначению, ухудшение состояния земель вследствие действий арендатора, нарушение требований охраны окружающей среды или невнесение арендной платы более двух сроков подряд.

Наиболее распространенной причиной расторжения договоров аренды является длительное неиспользование земельного участка по целевому назначению.

«Подписывая договор, арендатор не только обязуется использовать участок, находящийся в муниципальной собственности, в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, но и должен соблюдать правила рационального землепользования, а если это касается сельхозземель, то и агротехнические нормы, а также мероприятия по поддержанию и повышению плодородия почв. А государство в свою очередь, как арендодатель, вправе контролировать выполнение условий путем периодического осмотра состояния земель и требовать устранения выявленных нарушений. А если такая ситуация длится годами, предписания не действует, то материалы направляются в Россельхознадзор, а впоследствии решение выносит уже суд. Договор расторгается, а земля передается добросовестному арендатору. В настоящее время претензионно-исковая работа ведется в отношении еще 150 договоров аренды земельных участков общей площадью 984,9 га. 11 участков площадью 22,5 га уже вовлекли в хозяйственный оборот, еще по 64 участкам общей площадью 1 465,84 га ведутся подготовительные мероприятия, чтобы передать их инвесторам», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Один из таких примеров — расторжение договора аренды земельного участка, расположенного неподалеку от поселка Поливаново городского округа Подольск. Земля сельхозназначения, предоставленная в аренду крестьянскому фермерскому хозяйству «Центр», не использовалась арендатором длительное время, в результате чего участок зарос сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского.

В октябре прошлого года по поручению Минмособлимущества земельными инспекторами был проведен визит, согласованный с прокуратурой, в ходе которого был подтвержден факт неиспользования. Но ни инспекционные визиты, ни выданные предписания, ни административное наказание в виде предупреждения — не принесли должного результата. Поэтому составленный протокол был направлен в суд, а далее подано исковое заявление о расторжении договора аренды и обязании передать участок по акту приема-передачи в пользу муниципалитета.

Еще один участок, по которому было инициировано расторжение договора, расположен в муниципальном округе Шаховская. 30 га были предоставлены в аренду для строительной промышленности. Арендатор не только не использовал участок по целевому назначению, но и систематически уклонялся от уплаты платежей по договору. Администрация обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды, исковые требования были удовлетворены, договор расторгнут. В качестве предложения инвесторам этот участок теперь размещен на областном инвестпортале.

Но есть и такие арендаторы, которые после посещения контролирующих органов и выдачи предписания оперативно исправляют ситуацию. По словам главы областного имущества, по 252 договорам аренды земельных участков общей площадью 3 358,36 га устранены нарушения (погашена задолженность, приступили к использованию или к целевому использованию земли).

Подмосковье сотрудничает с правительством РФ по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.