В Подмосковье рассказали об электронной регистрации сделок с недвижимостью

Раньше существовал только один способ регистрации — через отделение Росреестра или МФЦ. Сейчас присутствие необязательно, документы можно подать в электронном виде самостоятельно, загрузив их на сайт Росреестра, а еще это можно сделать через банк или нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Любые сделки с недвижимостью, при которых меняется состав собственников, подлежат регистрации в Росреестре. Раньше единственным способом зарегистрировать право собственности было личное обращение в офис МФЦ или Росреестр. Теперь для этих целей граждане могут воспользоваться современными цифровыми сервисами для удаленной подачи документов.

При совершении электронных сделок требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Электронная подпись обладает такой же юридической силой, как и собственноручная. Оформить такую подпись можно лично в удостоверяющем центре, или обратиться к его уполномоченному представителю — в банк или компанию-застройщика.

Электронная регистрация дает возможность подать заявление из любой точки мира в любое удобное время. Некоторые банки могут предоставлять скидку к процентной ставке по ипотечному кредиту при использовании электронной регистрации. Росреестр предоставляет скидку на госпошлину при регистрации права собственности на недвижимое имущество в электронном виде для физлиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.