В Подмосковье рассказали о законодательных инициативах в области жилищного надзора

Представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пленарном заседании выступили эксперты отрасли и представители профильных органов власти: Государственной думы РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, торгово-промышленной палаты РФ.

Ключевые темы для обсуждения стали:

взаимодействие УО и РСО;

работа с задолженностью за ЖКУ;

нововведения в законодательстве и особенности тарифного регулирования;

кадровая перезагрузка отрасли ЖКХ: профессиональные стандарты и оценка квалификации.

В рамках мероприятия были представлены и новые законодательные инициативы в области жилищного надзора:

разработка общих стандартов управления МКД;

проведение ОСС через приложение «Госуслуги»;

внедрение института оценки эффективности деятельности управляющих организаций.

Участники смогли поучаствовать в масштабной дискуссии, поделиться мнениями и наработками, получить компетентные ответы спикеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.