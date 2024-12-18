сегодня в 15:49

В Подмосковье рассказали о планах капремонта объектов образования в 2025 году

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание и обсудил реализацию программы капитального ремонта объектов образования в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание комитета прошло под председательством депутата Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидии Антоновой. В нем приняли участие депутаты Мособлдумы, представители министерства образования и Минстроя Московской области.

Как отметили участники заседания, средства на капремонт объектов образования выделены из бюджета в рамках программы модернизации школьных систем образования.

Первый заместитель министра строительного комплекса Марат Сибатулин рассказал о планах капитального ремонта объектов образования в 2025 году.

По его словам, в следующем году программа будет значительно расширена — количество объектов, которые планируется капитально отремонтировать, увеличится на 44% (к 2024 году).

«В Подмосковье в программу 2025 года вошли 108 объектов образования — 56 школ, 40 детских садов, 7 колледжей и 5 объектов дополнительного образования», — отметил он.

По словам Сибатулина по всем объектам строительный контроль ведет подведомственное учреждение ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

О важности контроля подрядчиков и завершении всех работ в срок напомнила депутат Мособлдумы Антонова. Она также пообещала, что ход работ на всех объектах будет на постоянном контроле депутатов и родительской общественности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.