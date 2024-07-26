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В Подмосковье рассказали, о чем важно знать при переезде в новую квартиру

В Подмосковье в мае 2024 года провели 4,87 тыс. ипотечных сделок с новостройками. Рост за этот месяц составил 21%, а за год — 23%. В министерстве жилищной политики Московской области рассказали, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру, сообщает пресс-служба ведомства.

Важные действия: зарегистрироваться в квартире; проверить отсутствие долгов за ЖКУ; сменить замки; оформить налоговый вычет; добавиться в чат дома.

Действия с лицевым счетом: нужно открыть новый при покупке квартиры в новостройке; переоформить старый при покупке «вторички».

Также необходимо заключить договор или создать личный кабинет: с управляющей компанией; с энергосбытовой компанией; с поставщиками газа и воды; с оператором вывоза мусора.

Нужно уведомить о смене пользователя или переоформить на себя: интернет; телевидение; стационарный телефон; домофон; видеонаблюдение или охрану; парковку; телеантену и радиоточку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.