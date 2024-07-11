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В Подмосковье рассказали, как узнать о существующих ограничениях по строительству

Покупая земельный участок или начиная строительство дома, можно столкнуться с таким понятием, как обременение. Поэтому важно изначально узнать, не входит ли земельный участок, к примеру, в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«У нас в Подмосковье определено 24 вида ЗОУИТ, на сегодняшний день на территории Московской области в ЕГРН внесены сведения о 113 803 границах зон с особыми условиями использования территорий. Это, например, охранные зоны трубопроводов, линий связи, линий электропередачи (ЛЭП) и т. д. И в зависимости от вида зоны устанавливаются соответствующие ограничения на использование земельного участка», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

ЗОУИТ — это земли, где действуют те или иные ограничения по строительству и эксплуатации объектов. Главная цель такого регулирования — обеспечить безопасные и благоприятные условия жизни и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Все виды ЗОУИТ можно условно разделить на два блока:

— зоны, которые регламентирует федеральное законодательство. Это водоохранные и природоохранные территории, а также территории объектов культурного наследия.

— зоны, условия использования которых определяют различные ведомства. Это делают для соблюдения особых требований к расположенным на них объектах.

В Подмосковье 24 вида зон, где действует специальный правовой режим. В их числе:

— водоохранные зоны- территории объектов культурного наследия- охранные зоны магистральных трубопроводов;

— зоны газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов;

— придорожные полосы автодорог;

— территории, которые входят в зоны аэродромов;

— охраняемые природные территории нацпарков и заповедников- округа лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

— зоны затопления;

— санитарно-защитные зоны;

— коммунальных и промышленных объектов.

В разных ЗОУИТ действуют различные условия, но есть участки, где запрещено вести любое строительство. Закон запрещает строить рядом:

— с магистральными трубопроводами- газопроводами, водопроводами и сетями канализации;

— высоковольтной ЛЭП- источниками питьевого водоснабжения и водохранилищами;

— береговой полосой;

— аэродромами;

— коммунальными и промышленными объектами

При проверке участка важно изучить сразу несколько источников:

— найти на публичной кадастровой карте интересующий объект недвижимости. Включить слой «Зоны с особыми условиями использования территорий»;

— заказать выписку из ЕГРН или отчет об объекте;

— изучить публичную кадастровую карту (ППК);

— найти правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования;

— изучить генплан муниципального образования;

— познакомиться с муниципальными картами;

— заказать градостроительный план земельного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.