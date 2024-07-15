В Подмосковье рассказали, как получить лицензию на управление МКД

Организации, желающие взять в управление многоквартирные дома (МКД) в Московской области, должны следовать определенной процедуре, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Первый шаг — организация общего собрания собственников, на котором будет принято решение о выборе способа управления домом и управляющей организации. Затем необходимо отправить оригиналы решений общего собрания в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для начала работы над новым объектом организации необходимо разместить заявку на включение его в реестр лицензий и предоставить копии документов на портале ГИС ЖКХ.

Если организация не предоставит оригиналы материалов общего собрания собственников, не разместит информацию в ГИС ЖКХ или даст неточные данные о площадях многоквартирного дома, заявление может быть отклонено.

Заявления о внесении изменений в реестр лицензий принимаются исключительно в электронном виде на региональном портале госуслуг. Срок оказания услуги составляет от 10 до 40 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.