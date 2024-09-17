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В Подмосковье рассказали, как переоформить или передать права на квартиру

Переоформить права на квартиру можно несколькими способами, такими как купля-продажа, дарение, рента и наследование, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Каждый из них имеет особенности и требования. Жителям Подмосковья рассказали о ключевых этапах переоформления недвижимости и порядке действий для отказа от права собственности.

Купля-продажа — сделка предполагает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в ЕГРН (через Росреестр) и передачу денежных средств.

Дарение — для родственников не облагается налогом, в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры.

Рента — способ подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

Наследование — недвижимость перейдет к новому владельцу только после смерти наследодателя. Вместе с жильем наследуются и все долговые обязательства.

Для переоформления квартиры необходимо:

заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;

оплатить госпошлину;

подать заявления на регистрацию в Росреестр;

подать документы в Росреестр;

получить новую выписку из ЕГРН;

завершить расчеты.

Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и при положительном решении поставит объект на учет в качестве бесхозяйного. По истечении года с момента постановки недвижимости на такой учет орган сможет оформить право собственности на данный объект в Росреестре.

Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан:

оплачивать налоги;

оплачивать жилищно-коммунальные услуги;

ухаживать за имуществом и содержать его;

нести ответственность за объект.

Если владелец все же хочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.