В Подмосковье рассказали о необходимых действиях для получения налогового вычета

Налоговый вычет — возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или уменьшение налогооблагаемой базы при покупке жилья. Вычет могут получать граждане, которые уплачивают подоходный налог по ставке 13%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

При оформлении через работодателя сумму можно получить в том же году, когда ее потратили на услуги, дающие право на вычет.

Порядок получения вычета: подача заявления на вычет с подтверждающими документами; получение уведомления от налоговой о праве на вычет (до 30 дней); подача работодателю заявления на получения вычета; получение вычета с ближайшей зарплатой.

При получении через налоговую вычет можно получить за один раз в полном объеме, но только по окончании года, в который возникло право на него. Также необходимо, чтобы наступил следующий год с даты покупки.

Процедура проходит в несколько этапов: подача заявления на вычет, декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов в налоговую; проведение камеральной проверки (до 3 месяцев); перечисление вычета (до 15 дней).

Последовательность действий для получения упрощенного вычета будет следующей: подписание предзаполненного заявления на вычет в личном кабинете; проведение камеральной проверки (до 30 дней); перечисление вычета (до 15 дней).

Упрощенный порядок работает по имущественным и инвестиционным налоговым вычетам. Он позволяет получить вычеты в конце года, в который возникли расходы. Этот порядок распространяется на имущественные вычеты (с покупки жилья или процентов по ипотеке) и на инвестиционный вычет с пополнения ИИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.