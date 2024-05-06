В Подмосковье рассказали, что нужно знать о залоге недвижимости

Залог на квартиру — это один из временных видов ограничения недвижимости. Банк выдает кредит под залог приобретаемой квартиры, чтобы обезопасить себя от убытков. Именно она становится гарантией возврата денежных средств, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сведения о залоговых квартирах отражаются в выписке из ЕГРН. Получить выписку можно через МФЦ, госуслуги или сайт Росреестра.

Если заемщик не соблюдает условия кредитного договора и все досудебные методы решения не работают, то банк может подать судебный иск о взыскании задолженности и выставить недвижимость, находящуюся в залоге, на торги.

После суда банк, чаще всего, получает право на продажу квартиры с аукциона. Полученная сумма денег направляется на погашение долга, и оставшаяся часть средств возвращается заемщику.

Заемщик имеет право выкупить у банка свою квартиру. Для этого нужно подать заявление в суд и признать соответствующий договор недействительным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.