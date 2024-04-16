В Подмосковье расширяют жилой квартал «Пушкинский»

В Главгосстройнадзор Московсковской области поступило извещение о начале строительства трех новых корпусов квартала «Пушкинский» в составе жилого комплекса «Публицист». Всего к постройке запланировано пять разносекционных корпусов высотностью от 9 до 15 этажей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В первых трех новостройках будет предусмотрено 2 013 квартир. Важным элементом внутренней инфраструктуры многоквартирных домов станут удобные подземные паркинги, которые соединят между собой все корпуса и смогут вместить около 600 автомобилей. Первые этажи зданий будут занимать непродовольственные магазины и офисные помещения. Строительство жилых объектов планируется завершить во II квартале 2026 года.

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области и подведомственных ему учреждений будут сопровождать проект на всех этапах его реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.