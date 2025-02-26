В Подмосковье провели более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 10 по 14 февраля в Московской области состоялось 119 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 454 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,8 человека на лот.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.