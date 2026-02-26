В Подмосковье провели 2,7 тыс строительных испытаний в 2025 году

Подведомственная лаборатория Главгосстройнадзора Московской области в 2025 году оформила 2690 протоколов испытаний и обследований объектов капитального строительства и провела 724 проверки совместно с инспекторами, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверила качество материалов при строительстве 18 школ, 23 детских садов и 56 автомобильных дорог в Подмосковье. Испытания проводились в рамках государственного строительного надзора.

Инструментальные обследования также прошли коммерческие и спортивные объекты. Среди них распределительный центр «Хендерсон» в Химках, комплекс «Ориентир-Запад» в Истре, торгово-развлекательный центр в Солнечногорске и стадион «Русич» в Ликино-Дулеве.

Лаборатория выполняет 93 вида испытаний и измерений строительных конструкций и материалов, используя более 100 единиц оборудования. Инструментальный контроль помогает выявлять скрытые дефекты монолитных конструкций на ранних этапах и своевременно корректировать технологические решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.