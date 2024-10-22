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В Подмосковье проведут вебинары по земельным услугам 23 октября

Вебинары в онлайн-формате специалисты министерства имущественных отношений Московской области проводят дважды в месяц. Очередные вебинары пройдут 23 октября в 13:00, сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн-вебинары — это отличная площадка для прямого диалога, в ходе которого специалисты не только рассказывают в деталях обо всех услугах земельно-имущественного блока, но и дают консультации, отвечая на все поступающие вопросы.

Такие мероприятия проводятся регулярно, зарегистрироваться и принять участие в них может любой желающий.

К вебинарам могут присоединиться как физические, так и юридические лица.

Вебинары состоятся по следующим видам земельных услуг:

выдача разрешения на использование земельного участка Московской области;

выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

выписки из реестра муниципальной собственности;

информация об объектах недвижимости предназначенных для сдачи в аренду;

отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к определенной категории;

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Московской области;

перевод земель частной собственности (кроме с/х назначения) в иные категории;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно;

предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование;

предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка;

установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков и на земельные участки Московской области.

Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, перейти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать конкретную услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.