В Подмосковье проведут капремонт 84 объектов образования в 2026 году

В следующем году в Московской области будет проведен капитальный ремонт 84 объектов образования - это 48 школ и 36 детских садов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Во время капремонта производятся различные работы, которые направлены на создание лучших условий для каждого ребенка.

Комфортная и безопасная среда

Современные системы отопления, освещения и вентиляции создадут здоровый микроклимат для учебы и игр. Новые окна, кровля и утепленные фасады обеспечат тепло зимой и прохладу летом.

Современное оснащение

Школы и сады получат новую, эргономичную мебель и современное оборудование, которое поможет сделать процесс обучения еще более эффективным и интересным.А современные цветовые решения и функциональные пространства будут радовать глаз и мотивировать детей к получению знаний.

Развитие территорий

Благоустроенные дворы с современными игровыми и спортивными площадками станут отличным местом для отдыха и активности детей после занятий.

В Королеве проведут работы по капитальному ремонту средней школы № 13 и дошкольного отделения Гимназии № 17. А в Красногорске обновят Гимназию №2, ее построили в 1968 году и в здании уже необходимо провести капремонт. В селе Липицы городского округа Серпухов проведут капитальный ремонт Липицкой средней школы. В Дзержинском отремонтируют здание дошкольного отделения Лицея №3. На улице Фестивальной, д. 1а, городского округа Лобня приступили к работам по капитальному ремонту средней общеобразовательной школы № 2, уже ведутся демонтажные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.