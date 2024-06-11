В Подмосковье проведено 135 аукционов за неделю

С 3 июня по 7 июня 2024 года в Московской области состоялось 135 аукционов по земельно-имущественным торгам, об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 285 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,2 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Также в telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество, выставленное на торги и как подать заявку для участия в торгах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.