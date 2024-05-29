В Подмосковье проведено более 150 аукционов за неделю

За неделю, с 20 мая по 24 мая 2024 года, в Московской области состоялось 155 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах приняли участие 356 претендентов, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,17 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

31 мая в 15:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Какое имущество можно приобрести на торгах» в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области. Слушателям расскажут о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество, выставленное на торги, и как подать заявку для участия в торгах. Эфир проведет начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ» Ольга Воронина. Направить свои вопросы через платформу обратной связи можно до 30 мая 2024 года. Инструкция доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.