В Подмосковье проведено 66 аукционов по земельно-имущественным торгам за неделю

За неделю с 10 июня по 14 июня 2024 года в Московской области состоялось 66 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах принял участие 191 претендент, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 5,2 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество, выставленное на торги и как подать заявку для участия в торгах. Ежемесячно проводятся прямые эфиры. Так, например, 20 июня в 15:00 в телеграм-канале состоится прямой эфир на тему «Особенности осуществления корпоративных закупок в Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.