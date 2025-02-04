В Подмосковье прошла встреча с дачниками по регистрации права на земли

Южный филиал БТИ Московской области принял участие в первой встрече в 2025 году с садоводами. Мероприятие прошло в городском округе Ступино, став первой локацией для диалога между представителями государственных органов власти и владельцами участков садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На встрече обсуждались ключевые аспекты регистрации прав на недвижимость, особенности упрощенного порядка «дачной амнистии», преимущества перевода садовых домов в жилые, а также вопросы постановки объектов на кадастровый учет. Эти темы имеют важное значение для всех садоводов Подмосковья.

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый Федеральный закон, направленный на своевременный кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости в ЕГРН. После этой даты станет невозможным поставить на учет или зарегистрировать право на дом, если его участок не имеет установленных границ — для этого потребуется предварительное межевание.

По данным на текущий момент, в Ступино насчитывается 747 садоводческих и дачных товариществ, где на 80 тысячах земельных участков находятся 17 971 объект недвижимости без зарегистрированных прав.

Руководитель комплексной производственной группы Южного филиала Галина Юрьевна Голубева подробно разъяснила оформление межевых и технических планов, актов обследования, а также какие критерии необходимы для перевода садового дома в жилой и подробные шаги по его переводу.

Для решения проблем с границами участков существует возможность проведения комплексных кадастровых работ (ККР), которые позволяют установить границы всех земельных участков в пределах СНТ, устранить пересечения и наложения, а также внести соответствующие сведения в ЕГРН. В прошлом году областное БТИ успешно выполнило такие работы в Пушкинском, Клинском и Истринском округах.

Начиная с марта 2025 года, нельзя будет осуществить сделку купли-продажи, дарения или обмена ранее зарегистрированного земельного участка, если его границы не определены. В случае подачи таких документов Росреестр приостановит процесс регистрации.

«Встречи со стороны БТИ Московской области, в первую очередь, проводятся для помощи гражданам в понимании соответствия их недвижимости актуальному юридическому состоянию, а также возможности проведения необходимых работ для соответствия требованиям действующего законодательства, необходимого, в том числе, для распоряжения своим имуществом», — подчеркнул директор Южного филиала БТИ Московской области Сергей Викторович Сергеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.