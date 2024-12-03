В Подмосковье прошла IX Межрегиональная конференции органов строительного надзора

В Подмосковье прошла IX Межрегиональная конференция органов государственного строительного надзора субъектов РФ. Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян принял в ней участие, сообщает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении в ходе пленарной сессии глава Подмосковного Главгосстройнадзора рассказал об эволюции и цифровизации ведомства, а также о правовых новшествах.

«Искусственный интеллект для Московской области сегодня — это основа. Вести 5 500 проектов (а именно столько находится на сопровождении в центре содействия строительству) человеку невозможно. Поэтому нужен помощник — искусственный интеллект. Уже сейчас ИИ формирует дорожную карту проекта, а в дальнейшем будет формировать заявление на услугу вместо менеджера ЦСС. Высший пилотаж — сделать так, чтобы искусственный интеллект предоставлял автоуслугу от лица сотрудника органа власти. Это станет завершением сквозной оцифровки всего процесса», — сказал Гарибян.

Мероприятие проходило в Москве и собрало представителей более 70 регионов России. Участники конференции работали в гибридном формате — около 140 человек находились в столице, а несколько десятков подключились удаленно, в режиме видеоконференции.

В конце мероприятия участники наметили планы по совместной работе на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.