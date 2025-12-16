В Подмосковье прошел III архитектурный фестиваль

В Центральном доме архитектора прошел III Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья», в рамках которого эксперты отрасли, представители власти и бизнеса обсудили развитие современного формата промзон, трансформирующего подход к проектированию и использованию промышленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Открывая круглый стол «Трансформация промышленных объектов. Перспективы формата Light Industrial», главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила: «Лайт-индастриал– это не просто тренд, это ответ на запрос экономики и общества. Речь идет о создании экологичных, технологичных и архитектурно выразительных объектов, которые становятся драйверами развития территорий. Московская область активно формирует эту повестку, и нам важно консолидировать лучшие практики и видение экспертного сообщества».

Лайт-индастриал рассматривается как важный инструмент регионального развития, способный приносить стабильные налоговые поступления и создавать современные рабочие места, сохраняя кадры в регионе. В отличие от изолированных складских комплексов, такие объекты, зачастую напоминающие технопарки, благодаря компактности и малым санитарным зонам могут органично встраиваться в городскую ткань, соседствуя с жилыми кварталами.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова в своем выступлении определила лайт-индастриал как создание единого, автономного и многофункционального пространства, способного трансформироваться под запросы бизнеса. Суть формата, по ее словам, заключается в объединении под одной крышей пяти ключевых функций: производственно-складских помещений, офисных блоков, инфраструктуры для людей, шоурумов и зеленых зон.

«Пришел, построил и ушел — это не light industrial. Ключевое отличие формата — в роли управляющих компаний. Light industrial — это то, что ты построил и чем в дальнейшем управляешь. Именно профессиональные управляющие компании берут на себя значительную роль в решении различных задач резидентов, чтобы их бизнес мог успешно развиваться».

По словам Юлии Бариновой, в Подмосковье уже реализовано 365 тыс. кв. м. площадей подобного формата, создано почти 4 000 рабочих мест.

В экспертной дискуссии с участием представителей бизнеса — Александра Никишова (Строительный альянс), Александра Манунина (Parametr), Павла Несмачного (RBNA), а также архитекторов Станислава Кулиша и Юрия Виссарионова были затронуты ключевые отличия новых пространств от классических промзон, факторы их успеха, актуальные тренды и роль технологий. Модератором круглого стола выступил Илья Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН.

Участники сошлись во мнении, что принципиальное отличие заключается в акценте на архитектурную эстетику, чистоту производства, средний масштаб и интеграцию в городскую среду, а не изоляцию от нее. К факторам успеха были отнесены гибкость пространств, наличие развитой инженерной, бытовой и социальной инфраструктуры, а также роль профессиональной управляющей компании, создающей комьюнити среди резидентов. В числе главных архитектурных трендов назван отказ от безликих «серых коробок» в пользу выразительных, современных решений с использованием качественных материалов, цвета и структурного остекления, а также переосмысление исторического промышленного наследия, например, конструктивизма.

Итогом дискуссии стало общее понимание, что лайт-индастриал является ключевым инструментом для комплексного развития территорий Московской области, который позволяет гармонично сочетать экономическую эффективность, внедрение инноваций, создание качественной архитектуры и комфортной среды для труда и жизни при условии создания именно высокотехнологичных рабочих мест, а не любой занятости. Успешная реализация этой концепции, по мнению участников, требует взвешенного государственного регулирования в сфере строительства и проектирования.

Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья» проводится Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Союза архитекторов России и Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО). Фестиваль объединяет представителей профессионального сообщества, девелоперов, архитекторов, градостроителей, дизайнеров и экспертов в области развития территорий и является площадкой для обсуждения ключевых направлений развития архитектурной и градостроительной отрасли региона, обмена практическим опытом, презентации инновационных подходов и лучших проектов, реализованных в муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.