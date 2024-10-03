В Подмосковье пройдут вебинары по земельным услугам 9 октября

Пользователям регионального портала госуслуг доступны консультации в сфере земельно-имущественных отношений, которые проходят раз в две недели в формате вебинаров. Очередные вебинары состоятся 9 октября в 13:00, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В вебинарах принимают участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти. Вебинары проводят сотрудники министерства. Пользователи не только получают информацию о тех или иных государственных и муниципальных услугах, но и подробно узнают о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугу, о распространенных причинах отказов в предоставлении услуги, но главное, о том, как избежать ошибок и получить положительное решение. Также в рамках онлайн мероприятия участники могут задать интересующие вопросы на обсуждаемую тему.

Вебинары состоятся по следующим видам земельных услуг:

выдача разрешения на использование земельного участка Московской области;

выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

выписки из реестра муниципальной собственности;

информация об объектах недвижимости предназначенных для сдачи в аренду;

отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к определенной категории;

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Московской области;

перевод земель частной собственности (кроме с/х назначения) в иные категории;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно;

предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование;

предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка;

установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков и на земельные участки Московской области.

Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.