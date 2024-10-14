В Подмосковье пройдет аукцион по реализации имущественного комплекса

До 10 февраля 2025 года ДОМ РФ принимает заявки на участие в аукционе по реализации имущественного комплекса в пос. Удельная Раменского г. о. В составе лота: участок 0,72 га и объекты недвижимости общей площадью 132,2 кв. метров. Имущество подойдет для строительства базы отдыха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Комплекс находится в центральной части дачного поселка Удельная по адресу: ул. Первомайская, д. 1. Ранее здесь располагались летние детские дачи, принадлежавшие Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ». В ближайшем окружении находится санаторий с парком и прудом. Помимо него, окружение сформировано индивидуальной жилой застройкой, объектами коммерческого и общественно-делового назначения. Хорошую транспортную доступность обеспечивают остановка общественного транспорта «Удельная» в 230 м и станция МЦД-3 «Удельная» в 400 м. До прямого выезда на Егорьевское шоссе — 2,8 км, на Новорязанское шоссе — 7,8 км. Расстояние до МКАД — 19 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Московской области. Так, в октябре за 1,13 млрд рублей продали имущественный комплекс (349,41 га земли и 31,1 тыс. кв. м объектов недвижимости) на территории пос. Лесной в 28 км от МКАД по Ярославскому ш. В сентябре за 31,46 млн рублей реализован имущественный комплекс в центре Орехово-Зуева. В июне за 236,35 млн рублей новому собственнику был передан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.