В Подмосковье производственно-складской комплекс использовался не по назначению

В ходе выездного обследования муниципальными земельными инспекторами из Богородского городского округа установлено, что в п. Затишье, на территории технопарка Успенский земельный участок площадью 4046 кв. м., предназначенный для размещения производственно-складского комплекса используется не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудниками МЗК собственнику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, но нарушение так и не было исправлено, в чем лично убедились инспекторы, совершив повторный выезд.

Администрация округа обратилась в суд с исковым заявлением о принудительном устранении нарушения. И только лишь в ходе судебного делопроизводства правообладателем проведены мероприятия по устранению нарушения, вид разрешенного использования изменен на «гостиничное обслуживание».

Жители Подмосковья также могут фиксировать нарушения по нецелевому использованию земельных участков. Сделать это можно с помощью сервиса «Народный инспектор», который работает в приложении «Добродел».

Для этого нужно скачать в AppStore или GooglePlay приложение «Добродел», зарегистрироваться, далее QR-код перенаправит в «Народный инспектор», а GPS на мобильном устройстве определит место положения. Снятое видео объекта с нарушением использования земельных участков необходимо отправить специалистам с описанием проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.