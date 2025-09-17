В Подмосковье продолжают устранять самозахват земли

В Московской области за восемь месяцев 2025 года устранены случаи самозахвата земли на 1 568 участках. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Неважно, в собственности или в аренде находится земля, — ее разрешается использовать только лишь в границах собственной территории, согласно выписки из реестра недвижимости. Если же возводится постройка или ограждение с нарушением границ, это считается самозахватом, за что предусмотрена административная ответственность.

«Земельные инспекторы Подмосковья планомерно выявляют на территории региона нарушения земельного законодательства. Наибольшие показатели по устранению самозахвата продемонстрировали подмосковные округа: Богородский, где нарушение устранено на 206 участках, в Дмитровском на 137 участках и Орехово-Зуевском на 120», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Указывая на нарушение земельного законодательства, а именно самовольное занятие территории, земельные инспекторы в информационном письме в обязательном порядке дают пояснение каким путем можно исправить ситуацию, а правообладатель уже самостоятельно принимает решение: освободить занимаемый участок без имеющихся на него прав или оформить на него права, воспользовавшись услугой по перераспределению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.