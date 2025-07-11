В Подмосковье продолжают ликвидировать склады незаконных морских контейнеров

На территории Московской области в ходе обследования земельных участков на предмет нецелевого использования было выявлено 94 участка, где незаконно размещены морские контейнеры. Один из таких участков расположен в деревне Островцы городского округа Люберцы. Эта самая крупная площадка среди выявленных, ее площадь 42 га. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«На землях населенных пунктов с видом разрешенного использования под жилую и нежилую застройку собственник складировал свыше 5,3 тыс. грузовых контейнеров, что нарушало земельное законодательство и не отвечало требованиям безопасности. В настоящее время, после выданного администрацией уведомления, правообладателем уже вывезено около 3 тыс. контейнеров, в ближайшее время планируется полностью очистить территорию. Всего же на территории городского округа Люберцы было выявлено 22 участка общей площадью 194 гектара с незаконно расположенными контейнерами, на 9 участках площадью 77 гектаров — контейнеры вывезены полностью, деятельность прекращена», — прокомментировал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

К примеру, на прошлой неделе освобожден от контейнеров участок ЗАО «Агрофирмы Нива» площадью 4,5 га сельхозназначения. Проверочные мероприятия продолжаются

Напомним, масштабная работа по выявлению и ликвидации незаконных контейнерных стоянок началась в Подмосковье с июня этого года. На сегодняшний день незаконная деятельность прекращена более чем на 20 участках.

Обращаем внимание, что 2 июля этого года был утвержден стандарт, в котором указаны все необходимые условия по размещению контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.