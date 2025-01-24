В Подмосковье продолжается выявление нарушений по нецелевому использованию земель

У каждого земельного участка есть вид разрешенного использования. Если собственник эксплуатирует участок способом отличным от указанных ВРИ или просто ничего не делает на земле — это правонарушение, за недопущением которого пристально следят муниципальные земельные инспекторы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, в ходе выездного обследования инспекторами муниципального земельного контроля городского округа Балашиха было выявлено нарушение именно в части нецелевого использования земельного участка. Вид его разрешенного использования — «для строительства и эксплуатации торгово-распределительного комплекса», а по факту собственник участок использует под объект дорожного сервиса. Повторный визит был в конце прошлого года, но нарушение исправлено не было, поэтому инспекторам пришлось составить материалы и отправить их в суд. Но еще в досудебном порядке собственник решил исправить ситуацию и сменил вид разрешенного использования на соответствующий его коммерческой деятельности, а именно «склад, объекты дорожного сервиса».

А вот в Богородском округе торговая деятельность и вовсе прекращена. Вблизи д. Березовый Мостик на участке с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «для дачного строительства» собственник открыл магазин продуктов. Сначала было предостережение, а затем и сам суд с иском о принудительном устранении нарушения земельного законодательства. Иск удовлетворен, торговая деятельность прекращена.

На базе портала «Добродел» действует мобильное приложение «Народный инспектор». С его помощью жители могут сообщить о нецелевом использовании земельного участка в режиме онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.